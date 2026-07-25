انت الان تتابع خبر الشيخ حمودي: هناك إرادة لمواجهة الفساد ويجب أن تكون هناك رؤية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف "هناك إرادة لمواجهة الفساد، ويجب أن تكون هناك رؤية لذلك أيضاً، شفافة للكيفية والآلية، لتشمل الجميع دون إستثناء".

وتابع حمودي "ولدت المقاومة من رحم ظروف كانت فيها الدولة بحاجة لمن يساندها، وساهمت ببناء النظام وحمايته، ومتى ما أصبحت الدولة قادرة على حماية السيادة براً وجواً وماء تنتفي الحاجة لها"، مضيفا "لن يكون العراق محوراً ضد محور، وأي اتفاقات استثمارية ستكون بموافقة البرلمان، وتقع عليه مسؤولية المراجعة، وتأدية دوره بعيداً عن التنافسات الحزبية".

ودعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي النخب الأكاديمية والعلمية الى أن "تضع رؤية مستقبلية لأي عراق نريد، واي إقتصاد يناسب خصوصيتنا وظروفنا، واي تجربة عالمية هي الانجح للوضع العراقي"، مردفا أن "الحزبية ترتبط بالشان العام، ونرفص تدخلها بالأمور الإدارية لمؤسسات الدولة، وسنكون سنداً لكل موظف مستقل في ان يأخذ موقعه".