انت الان تتابع خبر بيان عراقي بشأن حادث سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، "نعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق، بضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع على طريق دير الزور – دمشق، وأسفر عن وفاة وإصابة العشرات".

وأضافت انها "تقدم بأحرّ التعازي إلى ذوي الضحايا، سائلةً الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل"، مؤكدةً "تضامن جمهورية العراق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في هذا المصاب الأليم".

