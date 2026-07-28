انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يؤكد دعمه لمحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد الإطار التنسيقي، الاثنين، موقفه الثابت بدعم محاربة الفساد وتعضيد جهود الحكومة بملف حصر السلاح بيد الدولة.



وأضاف أن "رئيس الوزراء استعرض نتائج زيارته الأخيرة إلى العاصمة الإيرانية طهران ولقاءه بالقادة الإيرانيين"، فيما ثمن قادة الإطار التنسيقي "الجولات الخارجية التي تجريها الحكومة، ودورها في تعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة".

ولفت البيان الى أن "الإطار التنسيقي عبّر عن موقفه الثابت في دعم الجهات المختصة في محاربة الفساد، وتعضيد جهود الحكومة في ملف حصر السلاح بيد الدولة"، مشددا على رفضه المستمر لاستخدام "أراضي الدول في الاعتداء على الدول الأخرى، وإغراق الجميع في صراع لا يخدم أيًّا من الأطراف".

وتابع بيان الإطار التنسيقي أن الأخير "حيا جموع الزوار السائرين إلى محافظة كربلاء المقدسة"، داعيا الجميع إلى استلهام الدروس من ملحمة الطف الخالدة.