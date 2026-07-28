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برعاية الزيدي.. انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة العراقي - التركي

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برعاية الزيدي.. انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة العراقي - التركي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الزيدي، انه "تناول الاجتماع، الذي حضره عدد كبير من رجال الأعمال الأتراك، أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وتركيا، والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين".

واستعرض الاجتماع "الآليات والتسهيلات التي تبنتها الحكومة في سبيل رفع مستويات التعاون، وتنمية البيئة الاستثمارية والاقتصادية، في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالانفتاح الاقتصادي وتسهيل الإجراءات أمام حركة التجارة البينية مع تركيا".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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