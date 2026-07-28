انت الان تتابع خبر برعاية الزيدي.. انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة العراقي - التركي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الزيدي، انه "تناول الاجتماع، الذي حضره عدد كبير من رجال الأعمال الأتراك، أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وتركيا، والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين".



واستعرض الاجتماع "الآليات والتسهيلات التي تبنتها الحكومة في سبيل رفع مستويات التعاون، وتنمية البيئة الاستثمارية والاقتصادية، في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالانفتاح الاقتصادي وتسهيل الإجراءات أمام حركة التجارة البينية مع تركيا".