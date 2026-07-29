اخبار العالم / اخبار العراق

رئيس الوزراء يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني

0 نشر
0 تبليغ

رئيس الوزراء يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني

انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يوجه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة،علي فالح الزيدي، وجَّه بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني ".
وأضاف البيان ،أن "عقد الاجتماع جاء بناءً على تطورات الموقف الأمني والقصف الجوي الذي تعرضت له البلاد فجر اليوم".
وتابعت ،أن "عقب هذا الاجتماع سيصدر بيان تفصيلي عن مجريات الأحداث والقرارات المتخذة".
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا