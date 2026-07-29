انت الان تتابع خبر رئاسة الجمهورية تدين قصف مقرات الحشد وتعدّه "انتهاكاً صارخاً" لسيادة العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الرئاسة في بيان، أن "هذا المستهدف لمؤسسات أمنية رسمية يتعارض صراحةً مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مجددةً في الوقت ذاته "رفض العراق القاطع لأي اعتداء يستهدف أراضيه".وأكد البيان موقف العراق الثابت الرافض لاستخدام أراضيه منطلقاً أو ساحةً للاعتداء على دول الجوار أو لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، انطلاقاً من الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ودعت رئاسة الجمهورية جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى "احترام سيادة العراق والامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة أمنه واستقراره"، مشددةً على "ضرورة تغليب لغة الحوار لمعالجة الأزمات بما يحفظ أمن المنطقة ويجنب شعوبها مزيداً من التصعيد والتوتر".