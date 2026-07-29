الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

المجلس الأعلى يدين العدوان الأمريكي- السعودي على العراق

0 نشر
0 تبليغ

المجلس الأعلى يدين العدوان الأمريكي- السعودي على العراق

انت الان تتابع خبر المجلس الأعلى يدين العدوان الأمريكي- السعودي على العراق والان مع التفاصيل


بغداد - ياسين صفوان - وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "نستنكر بشدة العدوان الأمريكي- السعودي على العراق، واستهداف قواته الامنية الرسمية في الحشد الشعبي، وما أسفر عنه من سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين".

وأضاف: "نستغرب ان يأتي هذا العدوان تزامناً مع تحرك حكومي عراقي جاد لفتح صفحة جديدة من العلاقات مع دول الخليج، بعد ايام من زيارة رئيس الوزراء للولايات المتحدة وإبرام 48 مذكرة تفاهم ضمن توجه لبناء شراكة اقتصادية، والانتقال الى مرحلة جديدة من العلاقات".

وتابع، ان "ما حدث من عدوان قد يندرج ضمن مسعى "صهيوني أمريكي" لمنع دول المنطقة من بناء تفاهمات مشتركة لمستقبلها الامني والاقتصادي بعيداً عن التدخل الاجنبي، فضلاً عن الحيلولة دون استقرار العراق، وبناء اقتصاده، واستعادة دوره كمحور التقاء دول المنطقة، وكوسيط إيجابي لتذويب خلافاتها وبناء تفاهمات دولها".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا