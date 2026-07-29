انت الان تتابع خبر المجلس الأعلى يدين العدوان الأمريكي- السعودي على العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "نستنكر بشدة العدوان الأمريكي- السعودي على العراق، واستهداف قواته الامنية الرسمية في الحشد الشعبي، وما أسفر عنه من سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين".وأضاف: "نستغرب ان يأتي هذا العدوان تزامناً مع تحرك حكومي عراقي جاد لفتح صفحة جديدة من العلاقات مع دول الخليج، بعد ايام من زيارة رئيس الوزراء للولايات المتحدة وإبرام 48 مذكرة تفاهم ضمن توجه لبناء شراكة اقتصادية، والانتقال الى مرحلة جديدة من العلاقات".

وتابع، ان "ما حدث من عدوان قد يندرج ضمن مسعى "صهيوني أمريكي" لمنع دول المنطقة من بناء تفاهمات مشتركة لمستقبلها الامني والاقتصادي بعيداً عن التدخل الاجنبي، فضلاً عن الحيلولة دون استقرار العراق، وبناء اقتصاده، واستعادة دوره كمحور التقاء دول المنطقة، وكوسيط إيجابي لتذويب خلافاتها وبناء تفاهمات دولها".