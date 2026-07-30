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توجيهات جديدة لتسهيل حركة الزائرين وتقليل الزخم في كربلاء المقدسة

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توجيهات جديدة لتسهيل حركة الزائرين وتقليل الزخم في كربلاء المقدسة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " لتخفيف الزخم خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وإنجاح عملية التفويج العكسي تم تحويل مسار عجلات الصالون القادمة من العاصمة بغداد باتجاه طريق الجمالية / الحر".


وتابعت، انه "تم السماح لعجلات النقل الباصات بالدخول إلى مركز مدينة كربلاء المقدسة"، لافتة الى انه " في حال استخدام عجلات الصالون، ننصحهم باتخاذ طريق (اللطيفية - القامشلي - جسر الفاضلية - جرف النصر) لأن هذا الطريق مناسبٌ لحركة العجلات ولا يتعارض مع سير الزائرين على الأقدام".

ودعت الخلية: " الزائرين الكرام القادمين من بغداد إلى كربلاء المقدسة لاستخدام عجلات النقل الجماعي".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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