انت الان تتابع خبر توجيهات جديدة لتسهيل حركة الزائرين وتقليل الزخم في كربلاء المقدسة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " لتخفيف الزخم خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وإنجاح عملية التفويج العكسي تم تحويل مسار عجلات الصالون القادمة من العاصمة بغداد باتجاه طريق الجمالية / الحر".



وتابعت، انه "تم السماح لعجلات النقل الباصات بالدخول إلى مركز مدينة كربلاء المقدسة"، لافتة الى انه " في حال استخدام عجلات الصالون، ننصحهم باتخاذ طريق (اللطيفية - القامشلي - جسر الفاضلية - جرف النصر) لأن هذا الطريق مناسبٌ لحركة العجلات ولا يتعارض مع سير الزائرين على الأقدام".

ودعت الخلية: " الزائرين الكرام القادمين من بغداد إلى كربلاء المقدسة لاستخدام عجلات النقل الجماعي".