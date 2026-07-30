انت الان تتابع خبر العبودي: الحكومة تسعى لترسيخ الاستقرار وخلق تنمية مستدامة تنهض بواقع البلد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مستشار الأمن القومي قاسم العبودي، تلقى اتصالاً هاتفياً من مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) للعمليات، كريستيان باك".



واضاف انه "جرى خلال الاتصال الهاتفي، بحث استمرار التعاون والشراكة بين حلف شمال الأطلسي والحكومة العراقية في الملفات ذات الاهتمام المشترك، فيما قدم باك، التهنئة للعبودي بتسنمه منصب مستشار الأمن القومي العراقي، معرباً عن رغبته بعودة البعثة إلى العراق"، معبراً عن "اعتزازه بالتعاون والشراكة بين الجانبين".

وأكد العبودي، بحسب البيان، أن "الدول الشقيقة والصديقة ترغب في الاستثمار بالعراق، على ضوء ما طرحته الحكومة العراقية من رؤى للانفتاح الاقتصادي"، مبيناً أن "المجتمع الدولي يقدم الدعم والمساندة لحكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بوصفه يمتلك رؤية متكاملة لقيادة البلد ويرغب بتوطيد العلاقات مع الناتو، لدوره الحيوي في تدريب وبناء القدرات وتقديم الاستشارة إلى القوات العسكرية والأمنية العراقية".

ولفت إلى أن "هناك من يحاول جرّ العراق للخوض بنزاعات لا تخدم مصالح البلد، فيما تسعى الحكومة العراقية لترسيخ الاستقرار وخلق تنمية مستدامة تنهض بواقع البلد".

من جانبه اقترح باك، "إقامة الدورة القادمة من الحوار الدبلوماسي عالي المستوى في بروكسل في شهر تشرين الأول المقبل لمناقشة تطوير الشراكة والتعاون مع العراق".

