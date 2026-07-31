انت الان تتابع خبر مصدر مسؤول لـ السومرية: ما يُتداول بشأن تهديد رئيس الوزراء بالاستقالة عارٍ عن الصحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي مستمر وملتزم بمواصلة أداء مسؤولياته الدستورية وقيادة عمل الحكومة لتنفيذ برنامجها وأولوياتها الوطنية".

واضاف أن "ما يُتداول بشأن التهديد بالاستقالة عارٍ عن الصحة ولا يستند إلى أي أساس"، مشيرا إلى أن "الأخبار المنسوبة إلى مصادر مجهولة لا تمثل موقفا رسميا ولا يمكن التعويل عليها".