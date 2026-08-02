انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء والسيد الحكيم يؤكدان على ضرورة معالجة الأزمة المالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، "استقبلتُ عصر اليوم رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، وتبادلتُ معه التعازي بذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، حيث أشَدْنا بجميع الجهود الشعبية والحكومية المبذولة لإنجاح هذه الشعيرة الحسينية".

وأضاف "اكدنا على ضرورة معالجة الأزمة المالية عبر تنويع مصادر الدخل وتنويع منافذ تصدير النفط، وأشَدتُ بتوجه الحكومة نحو إقامة شراكات حقيقية مع دول المنطقة والعالم".

وتابع "جددتُ دعمي للحكومة في مسارها الإصلاحي وجهودها في مكافحة الفساد، وأكدتُ ضرورة إكمال الكابينة الحكومية".

