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رئيس الوزراء والسيد الحكيم يؤكدان على ضرورة معالجة الأزمة المالية

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رئيس الوزراء والسيد الحكيم يؤكدان على ضرورة معالجة الأزمة المالية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السيد الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، "استقبلتُ عصر اليوم رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، وتبادلتُ معه التعازي بذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، حيث أشَدْنا بجميع الجهود الشعبية والحكومية المبذولة لإنجاح هذه الشعيرة الحسينية".
وأضاف "اكدنا على ضرورة معالجة الأزمة المالية عبر تنويع مصادر الدخل وتنويع منافذ تصدير النفط، وأشَدتُ بتوجه الحكومة نحو إقامة شراكات حقيقية مع دول المنطقة والعالم".
وتابع "جددتُ دعمي للحكومة في مسارها الإصلاحي وجهودها في مكافحة الفساد، وأكدتُ ضرورة إكمال الكابينة الحكومية".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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