انت الان تتابع خبر ائتلاف إدارة الدولة يؤكد أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حضر السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور فائق زيدان، اليوم الأربعاء الموافق 5 / 8 / 2026، اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، الذي عقد في القصر الحكومي.

وجرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات التي تشهدها البلاد،ومنها القضايا المعروضة على القضاء والتي تخص ملف الامن ومكافحة الفساد الإداري .

حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يسهم في دعم مؤسسات الدولة، وترسيخ الاستقرار، وتحقيق المصلحة العامة.

