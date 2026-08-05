ائتلاف إدارة الدولة يؤكد أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطات

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بغداد - ياسين صفوان - حضر السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور فائق زيدان، اليوم الأربعاء الموافق 5 / 8 / 2026، اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، الذي عقد في القصر الحكومي.
وجرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات التي تشهدها البلاد،ومنها القضايا المعروضة على القضاء والتي تخص ملف الامن ومكافحة الفساد الإداري .
حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يسهم في دعم مؤسسات الدولة، وترسيخ الاستقرار، وتحقيق المصلحة العامة.
وجرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات التي تشهدها البلاد،ومنها القضايا المعروضة على القضاء والتي تخص ملف الامن ومكافحة الفساد الإداري .
حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يسهم في دعم مؤسسات الدولة، وترسيخ الاستقرار، وتحقيق المصلحة العامة.