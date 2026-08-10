انت الان تتابع خبر كشف تفاصيل زيارة مسعود بارزاني إلى العاصمة بغداد اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المصادر للسومرية نيوز، أن "أحد أسباب الزيارة هو فتح قنوات الحوار وتخفيف مساحات الخلاف بين المركز والإقليم، خصوصًا في الملفات التي تحتاج إلى الحكمة السياسية أكثر من التصعيد".

وأشارت إلى أن "أهمية هذه الزيارة تكمن في تحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز التفاهمات الوطنية بين القوى".



وتابعت أن "الزيارة تمثل فرصة لفتح صفحة جديدة، ليس فقط في العلاقة بين بغداد وأربيل، وإنما في إعادة ترتيب البيت السياسي العراقي على قاعدة التفاهم لا المغالبة".