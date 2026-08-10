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كشف تفاصيل زيارة مسعود بارزاني إلى العاصمة بغداد اليوم

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كشف تفاصيل زيارة مسعود بارزاني إلى العاصمة بغداد اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المصادر للسومرية نيوز، أن "أحد أسباب الزيارة هو فتح قنوات الحوار وتخفيف مساحات الخلاف بين المركز والإقليم، خصوصًا في الملفات التي تحتاج إلى الحكمة السياسية أكثر من التصعيد".

وأشارت إلى أن "أهمية هذه الزيارة تكمن في تحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز التفاهمات الوطنية بين القوى".


وتابعت أن "الزيارة تمثل فرصة لفتح صفحة جديدة، ليس فقط في العلاقة بين بغداد وأربيل، وإنما في إعادة ترتيب البيت السياسي العراقي على قاعدة التفاهم لا المغالبة".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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