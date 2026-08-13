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ترحيب نيابي بزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى سوريا

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ترحيب نيابي بزيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى سوريا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السراي في بيان ورد للسومرية نيوز إن "الزيارة تمثل خطوة مهمة لتطوير التعاون في المجالات القضائية والقانونية والأمنية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الاستقرار وحماية حقوق المواطنين".

وأشار إلى أنه "مثل هذه الزيارات تسهم في توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يعزز أمن واستقرار العراق وسوريا ويفتح آفاقاً أوسع لعلاقات متينة قائمة على حسن الجوار والمصالح المشتركة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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