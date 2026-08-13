انت الان تتابع خبر توجه برلماني لتعديل سلم رواتب الموظفين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القصير خلال حديثها لبرنامج (علناً) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "العراق يمتلك إمكانات وخزيناً استراتيجياً وقدرة على إدارة الظروف الحالية"، مستبعدة "ذهاب العراق إلى التقشف".

ولفتت إلى أنه "من الممكن استمرار تأثير تداعيات الأوضاع الإقليمية لشهرين أو ثلاثة"، داعية الى "إعادة النظر بسلم رواتب الموظفين لتحقيق العدالة بين الوزارات".

وأشارت الى "وجود أرضية داخل البرلمان لتمرير تعديل السلم في حال إرساله من الحكومة".

وفي ملف بيع المناصب، بينت القصير، إن "ثبتت هذه الظاهرة فهي البوابة الرئيسية للتأسيس للفساد"، مشيرة إلى "ورود معلومات عن وصول المساومات على المناصب إلى مستويات إدارية بينها منصب مدير مدرسة، فيما أبدت تأييدها لإلزام الأحزاب بالكشف عن ذممها المالية ومصادر تمويلها".