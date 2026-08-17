انت الان تتابع خبر رئاسة البرلمان مدينة استهدف مكتب بارزاني: يجب إبعاد العراق عن الصراعات والتوترات الإقليمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الرئاسة في بيان ورد لـ الخليج 365، "ندين الاعتداء الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ومقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم"، مبينا ان "هذا الاعتداء يعد تطوّراً خطيراً ومرفوضاً يمسُّ سيادة العراق وأمن مواطنيه واستقرار مؤسساته".

وأكدت أن "أمن إقليم كردستان جزء لا يتجزَّأ من أمن العراق"، مشيرا الى ان "استهداف أي جزء من أراضيه أو مسؤوليه ومؤسساته أمر لا يمكن القبول به تحت أي ظرف أو ذريعة".

ودعت الحكومة الاتحادية والأجهزة المختصة إلى "الوقوف على ملابسات الاعتداء واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات"، مجددة "موقفها الثابت بضرورة إبعاد العراق عن الصراعات والتوترات الإقليمية، واحترام سيادته ووحدة أراضيه، واعتماد الحوار والقنوات الدبلوماسية في معالجة الخلافات، بما يحفظ أمن العراق ويجنّب المنطقة مزيداً من التصعيد".

