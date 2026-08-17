انت الان تتابع خبر مبعوث ترامب يدين استهداف مسرور بارزاني ويؤكد دعم الزيدي لـ"استعادة سيادة العراق" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال باراك في منشور له على منصة اكس، إن استهداف "الحلفاء الأكراد الموثوقين" أمر غير مقبول، مشدداً على أن هذه الأعمال العدائية لن تحظى بالتسامح.



وأكد دعمه لقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي في استعادة سيادة العراق الكاملة، وضمان بقاء جميع الأسلحة والقوات الأمنية تحت سلطة الدولة العراقية.

