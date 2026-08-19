انت الان تتابع خبر السوداني والشيخ البياتي يبحثان تعزيز التماسك المجتمعي وإسناد الاستقرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأربعاء، ممثل كيان الولاء للوطن في محافظة صلاح الدين الشيخ وسام البياتي، يرافقه وفد ضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الشبابية والنسوية والإنسانية، إلى جانب عدد من الشخصيات المجتمعية".

وأضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات المشهد العام في البلاد، واستعراض القضايا الخدمية والمجتمعية التي تهم المواطنين، مع التأكيد على الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية في ترسيخ السلم الأهلي، وإسناد مؤسسات الدولة في تنفيذ برامج الإعمار والتنمية المستدامة".

