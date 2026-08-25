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الإطار التنسيقي: موضوع حصر السلاح شبه محسوم

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الإطار التنسيقي: موضوع حصر السلاح شبه محسوم

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المياحي لـ الخليج 365، ان "موضوع حصر السلاح شبه انحسم ملفه مع الحكومة والفصائل، وهو بعد خروج القوات الأجنبية وزوال الخطر سيكون هناك تنظيم للسلاح اما بقانون يشرع او يدمج مع الحشد الشعبي رغم انه بعض الفصائل اعتبرت ان الاندماج سيؤثر على الحشد الشعبي".
وأضاف ان "فصائل المقاومة حافظت على الوضع السياسي خلال فترة داعش"، مشيرا الى ان "سلاح الفصائل داعم للحكومة وليس ضدها".
وشدد على "ضرورة الفصل بين السلاح المنفلت وسلاح المقاومة العراقية الذي يعتبر داعما للحكومة العراقية"، لافتا الى انه "لا استخدام للقوة في حصر السلاح بل عبر المباحثات لتنظيمه".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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