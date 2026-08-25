انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء يؤكد على مواصلة الحكومة العمل في حماية سيادة العراق ومكافحة الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يتقدم، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء الشعب العراقي الكريم، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على العراق وشعبه بالخير والأمن والاستقرار".

وأكد رئيس الوزراء أن "ذكرى مولد الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) تستحضر القيم السامية التي جاء بها الإسلام، وفي مقدمتها؛ الرحمة والتسامح والعدل والأخوة والتآخي، وهي قيم راسخة في المجتمع العراقي، الذي أثبت على الدوام قدرته على تجاوز التحديات وتعزيز وحدته الوطنية".

وأشار إلى أن "هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد التأكيد على أهمية التكاتف والتلاحم بين كل المكونات الكريمة لشعبنا، وترسيخ ثقافة الاعتدال والتسامح، بما يعزز السلم المجتمعي ويحمي وحدة البلاد"، مجددا "التأكيد على مواصلة الحكومة العمل في ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية سيادة العراق، وتعزيز مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، ودعم مسارات التنمية والخدمات، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وحفظ كرامتهم وتوفير حياة أفضل لهم".

ودعا رئيس الوزراء الى "حفظ العراق وشعبه، وأن ينعم على بلدنا بالأمن والسلام والازدهار، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على العراقيين وعموم المسلمين بالخير واليُمن والبركات".

