انت الان تتابع خبر توقيع مذكرات تفاهم بين العراق وليبيا بشان العقارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "العاصمة بغغداد شهدت اختتام أعمال الدورة الثالثة للجنة العراقية-الليبية المشتركة، برئاسة وزير الخارجية ووزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة وكالة، فؤاد حسين، عن الجانب العراقي، ووزير الخارجية المكلف، الطاهر الباعور، عن الجانب الليبي".

وأضافت ان "أعمال اللجنة اسفرت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين، شملت حسم ملف عقارات العراق في العاصمة طرابلس، وتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاقه، فضلاً عن التعاون في مجالي الشباب والرياضة".

وأكد حسين على "عمق العلاقات الأخوية والقواسم المشتركة التي تجمع البلدين"، مجدداً "التزام العراق بوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، والدعوة إلى تجنّب التصعيد واعتماد الحوار سبيلاً لمعالجة القضايا العالقة".

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الليبي المكلف "بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين"، مؤكداً أهمية أن "تسهم أعمال اللجنة المشتركة في تفعيل أطر التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يحقق نتائج إيجابية وملموسة".

