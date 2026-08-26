انت الان تتابع خبر الشيخ حمودي: العراق سيشهد بعد انتهاء التواجد الأجنبي انتقالًا سلسًا لمرحلة ترسيخ السيادة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب الشيخ حمودي، في بيان ورد لت الخليج 365، إنه "الشيخ حمودي استقبل أمين عام كتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، وبحثا مستجدات الساحة الوطنية، والحراك السياسي لقوى الإطار التنسيقي في دعم مسارات الدولة، وتبادلا الرؤى حول استحقاقات المرحلة وسبل مواجهة تحدياتها".

وأكد الشيخ حمودي أن "لغة الحوار والثقة المتبادلة هي السبيل الوحيد لحفظ الاستقرار، وتعزيز قوة الدولة وهيبتها، معربًا عن تفاؤله بأن يشهد العراق بعد انتهاء التواجد الأجنبي انتقالًا سلسًا إلى مرحلة ترسيخ السيادة وسلطة القانون"، مشيرًا إلى أن "صعوبة أوضاع المنطقة تستوجب من جميع القوى الوطنية تعاونًا وحرصًا على الالتفاف حول رؤية جامعة تضع مصالح العراق العليا وشعبه فوق كل الاعتبارات الأخرى، وتحفظ مكانة البلد كمصدر أمن واستقرار إقليمي".

