انت الان تتابع خبر مكتب السيد السيستاني في لبنان يطلق مبادرة لـ"إعانة أيتام العدوان" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب في بيان، إن المبادرة تهدف إلى المساهمة في تخفيف معاناة الأيتام غير المتكفل بهم من قبل الجمعيات والمؤسسات المعنية، من خلال تقديم مبلغ مالي شهري لكل يتيم.



وأضاف أن الاستفادة من المبادرة ستكون وفق ضوابط ومعايير محددة، وبعد استيفاء الطلب للشروط المطلوبة، مشيراً إلى تخصيص نموذج إلكتروني لتقديم الطلبات.