انت الان تتابع خبر بعد تضمين العقود والاجراء بالموازنة.. المالية تتحرك على رواتب الموظفين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الموسوي لـ الخليج 365، "زرنا يوم امس وزير المالية فالح الساري، واكد علة تضمين العقود والاجراء اليوميين ضمن الموازنة، كما اكد على تضمين مخصصات وزارة التربية وتضمين فقرة لتثبيت أصحاب المهن الطبية والصحية ضمن درجات الحذف والاستحداث في وزارة الصحة".

وأضاف ان "الوزرير أشار الى تقديم مقترح ضمن الموازنة ينص على تعديل رواتب موظفي الدولة بدلا من سلم الرواتب وخاصة أصحاب الدخل المحدود"، موضحا ان "الحكومة ماضية بالتصويت على الموازنة بالوقت المناسب".

