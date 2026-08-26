انت الان تتابع خبر ائتلاف الإعمار: انهاء مهمة القوات الألمانية يمثل ثمرةً لجهود الدولة في تعزيز سيادتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الائتلاف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المكتب السياسي للائتلاف يرحب بإنهاء مهمة القوات الألمانية في العراق، بوصفه خطوة مهمة في استكمال مسار إنهاء مهمة التحالف الدولي، وفق الاتفاق الذي أُبرم في عهد الحكومة السابقة".

وأضاف ان "هذا المسار يمثل ثمرةً لتضحيات الشعب العراقي ولجهود الدولة العراقية في تعزيز سيادتها وترسيخ قدرتها على إدارة ملفها الأمني، ويعكس انتقال العراق إلى مرحلة أكثر استقلالاً في تحديد احتياجاته وترتيب علاقاته الأمنية مع شركائه".

