اليابان | عودة للوراء... انخفاض في العمل عن بُعد في اليابان

لايف ستايل 08/05/2024

بدأت الشركات تعتمد العمل عن بُعد بشكل متزايد بفعل جائحة كورونا، ما أدى إلى إضافة خيارات جديدة لطرق العمل. ومع ذلك، ظهرت تحديات جديدة مثل كيفية تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية.

أظهر استطلاع أجرته شركة كوكويو، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الأدوات المكتبية في اليابان، انحسارًا في استخدام نمط العمل عن بُعد، مما يشير إلى زيادة الرغبة في العودة إلى المكاتب التقليدية. وبالمقابل، يبدو أن هناك تراجعًا في استمرارية ممارسة العمل عن بُعد بين الأفراد الذين جربوه، حيث أفاد 49.3٪ منهم بعدم مزاولة هذه الطريقة حاليًا، في حين كان لدى 28.2٪ منهم القدرة على العمل عن بُعد. ومن بين الذين لم يكونوا قادرين على العمل عن بُعد، أعرب 25.2٪ منهم عن تفضيلهم للعمل في المكتب، مما يوحي باتجاه واضح نحو العودة إلى البيئة العمل التقليدية في مقرات العمل.

تم إجراء الاستطلاع لتحديد مميزات وعيوب العمل من المنزل، حيث ارتفعت المميزات التالية: ”عدم الحاجة للتنقل“ (41٪)، و ”التقليل من التواصل مع المديرين والزملاء“ (15٪)، و ”التركيز في العمل“ (14٪). أما العيوب، فتضمنت: ”قلة النشاط البدني“ (17٪)، و ”التواصل المنخفض مع المديرين والزملاء“ (15٪)، و ”فقدان التوازن بين العمل والحياة الشخصية“ (14٪). يبرز من الاستطلاع أهمية تحقيق التوازن المثالي في طريقة التواصل والتنظيم لتعزيز فوائد العمل من المنزل.

بالنسبة لمكان العمل المفضل، اختار 64٪ ”المكتب“ بينما اختار 36٪ ”المنزل“ مما يشير إلى اتجاه عودة إلى مكان العمل

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان من © بيكستا)