وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدد من مدن المملكة.

تفاصيل وظائف المياه الوطنية

وأبرزت شركة المياه الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير كفاءة تكلفة العمليات.

– خبير تخطيط تنمية القيادات.

– مدير الخدمات المشتركة.

– فني تشغيل وصيانة شبكات المياه.

– فني تشغيل وصيانة محطات المياه.

– خبير تخطيط المجموعة المركزية.

– خبير تخطيط المجموعة الشمالية.

خبير تخطيط مجموعة الشمال الغربي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 يناير 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 11 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)