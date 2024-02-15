وظائف شاغرة لدى روابي القابضة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة روابي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في تخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الدمام، والخبر.

تفاصيل وظائف روابي القابضة

وأبرزت شركة روابي القابضة، أنَّ الوظائف متاحة وفق المسميات التالية:

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التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روابي القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 فبراير 2024م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 14 إبريل 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)