وظائف شاغرة لدى المياه الوطنية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المياه الوطنية

وأبرزت شركة المياه الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– رئيس قسم السلامة.

– أخصائي التفاوض والمنح.

– رئيس تخطيط مشاريع المياه.

– مدير الصحة والسلامة والحماية من الحرائق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 فبراير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مارس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)