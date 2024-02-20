شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في مجموعة Serco ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة Serco

وأبرزت مجموعة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

– مدير التخطيط الاستراتيجي.

– مدير الأنظمة والتقارير/ إدارة المرافق.

– مدير مراقبة الأداء.

– مدير برنامج/ مشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)