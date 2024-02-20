شكرا لقرائتكم 60 وظيفة شاغرة للجنسين في الأهلي إسناد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي السعودي، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (تبوك، والرياض، والمدينة المنورة، والخبر، وخميس مشيط، وجازان، وحفر الباطن، وحائل، والدمام، وبريدة، وأبها).

تفاصيل وظائف الأهلي إسناد

وبيّنت شركة الأهلي إسناد، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الأهلي إسناد، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 فبراير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مايو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)