شكرا لقرائتكم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن توفر وظائف شاغرة في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:

وظائف هيئة الرقابة النووية

– أخصائي شؤون مجلس الإدارة

– أخصائي استمرارية الأعمال

– مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال

– أخصائي المخاطر

– مدير التطبيقات والخدمات الإلكترونية

قد يهمّك أيضاً

التخصصات المطلوبة:

– الإدارة

– إدارة الأعمال

– إدارة المخاطر

– إدارة الطوارئ والأزمات

– القانون

– نظم المعلومات

– تقنية المعلومات

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– هندسة البرمجيات

– أو ما يعادلهم

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات المطلوبة.

– المعدل التراكمي جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله.

– خبرة في مجال العمل.

– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي للأعمال المكتبية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.