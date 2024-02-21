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هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة

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شكرا لقرائتكم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن توفر وظائف شاغرة في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:

وظائف هيئة الرقابة النووية

– أخصائي شؤون مجلس الإدارة
– أخصائي استمرارية الأعمال
– مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال
– أخصائي المخاطر
– مدير التطبيقات والخدمات الإلكترونية

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التخصصات المطلوبة:

– الإدارة
– إدارة الأعمال
– إدارة المخاطر
– إدارة الطوارئ والأزمات
– القانون
– نظم المعلومات
– تقنية المعلومات
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– هندسة البرمجيات
– أو ما يعادلهم

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات المطلوبة.
– المعدل التراكمي جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله.
– خبرة في مجال العمل.
– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي للأعمال المكتبية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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