شكرا لقرائتكم 11 وظيفة شاغرة لدى الشؤون الصحية بالحرس الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشؤون الصحية في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني

وبينت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– استشاري مساعد أشعة نساء.

– مهندس أول خدمات الرعاية الصحية (عدد وظيفتين).

– صيدلي.

– أخصائي تمريض.

– أخصائي أول معلومات صحية/ أورام.

– مدير التمريض.

– مهندس خدمات الرعاية الصحية.

– استشاري وحدة العناية المركزة للأطفال (عدد وظيفتين).

– فني صيدلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 فبراير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مارس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)