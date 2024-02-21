شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بمجموعة الفطيم في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في كل من الدمام، والرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

– تنفيذي مبيعات (الدمام).

– مدير مبيعات (الرياض).

– رئيس العلاقات الحكومية (الرياض).

– رئيس قسم التجزئة (الرياض).

– تنفيذي مبيعات (الرياض).

– مدير عمليات المبيعات (الرياض).

– منسق مبيعات (الرياض).

– مدير مبيعات (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)