وظائف خالية بشركة تجدد للطاقة المتجددة للمؤهلات المتوسطة

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة تجدد للطاقة المتجددة، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات المتوسطة، للعمل فورًا بالمنطقة الصناعية في أكتوبر، برواتب مجزية تبدأ من 6370 جنية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:

وظائف شركة تجدد للطاقة المتجددة

مطلوب عمال مصنع.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، ويفضل خبرة في مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 30 سنة، وتقدم الشركة رواتب مجزية تبدأ من 6370 جنية، وبدل وجبات ويوم إجازة أسبوعيًا، والعمل 12 ساعة يوميًا، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية.

وظائف أخرى: –

كيفية التقديم على وظائف شركة تجدد

لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المعلنة بشركة تجدد، يرجى التقديم على الرابط التالي “وظائف تجدد للطاقة المتجددة” من خلال التسجيل وتعبئة كافة البيانات المطلوبة.