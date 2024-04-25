شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة في مصفاة ساتورب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف ساتورب

وبيّنت شركة مصفاة ساتورب، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محلل أداء الموردين.

– أخصائي التعويضات والمزايا.

– محلل أول العقود.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مصفاة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 إبريل 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)