وظائف شاغرة لدى المجدوعي القابضة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض التابعة للمجموعة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف المجدوعي القابضة

وأبرزت مجموعة المجدوعي القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة المجدوعي القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 إبريل 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يونيو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)