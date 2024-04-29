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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن توفر وظائف شاغرة في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:
وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
– أخصائي حاسب (شبكة) (Computer Specialist (Network))
– أخصائي حاسب (مسؤول النظام) (Computer Specialist (System Admin))
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التخصصات المطلوبة:
– تقنية المعلومات
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– أو ما يعادلهم
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات المطلوبة.
– المعدل التراكمي جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله.
– خبرة في مجال العمل.
– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي للأعمال المكتبية.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.