شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن توفر وظائف شاغرة في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:

وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

– أخصائي حاسب (شبكة) (Computer Specialist (Network))

– أخصائي حاسب (مسؤول النظام) (Computer Specialist (System Admin))

قد يهمّك أيضاً

التخصصات المطلوبة:

– تقنية المعلومات

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– أو ما يعادلهم

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات المطلوبة.

– المعدل التراكمي جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله.

– خبرة في مجال العمل.

– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي للأعمال المكتبية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.