مطلوب مندوبين مبيعات للعمل فورًا بشركة الحرية للأجهزة الطبية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة الحرية للأجهزة الطبية عن حاجتها إلى شغل وظائف مندوبين مبيعات أجهزة طبية، للعمل فورًا بفروع الشركة في أسيوط وقنا والأقصر وأسوان ودمياط وإسكندرية والبحيرة والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والقاهرة والجيزة وبني سويف والفيوم، ونستعرض الآن تفاصيل وشروط الوظائف كالتالي:

وظائف شركة الحرية للأجهزة الطبية

مطلوب مندوبين مبيعات أجهزة طبية.

الشروط والمزايا

يشترط للراغبين مؤهلات عليا وان يقدم موقف واضح من التجنيد، وان يكون حسن المظهر والتفرغ التام، وان يكون مقيم بأحد المحافظات المذكورة أعلاه، وتقدم الشركة للعاملين رواتب مجزية وتأمينات طبية واجتماعية.

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كيفية التقديم على وظائف شركة الحرية للأجهزة الطبية

للتقديم على الوظائف المطلوبة يرجى ملئ البيانات المطلوبة من خلال استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة الحرية للأجهزة الطبية“.