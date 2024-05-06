الرياض - أميرة القحطاني - وظائف السعودية للمقيمين بالمملكة العربية السعودية وخارجها، والمنشورة اليوم ضمن وظائف جريدة الرياض والجزيرة وعكاظ والمدينة والوطن وجريدة الوسيلة الاسبوعية، العدد الأسبوعي، وفرص عمل للكيميائيين واخصائي البيئة البحرية، وجيولوجي مياه، ومهندس مدني للعمل في المملكة العربية السعودية، على أن ترسل السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني، في وظائف السعودية اليوم. وظائف شركة اشبال الشمال للمقاولات مطلوب للعمل في الرياض: رسام اوتوكاد من وظائف جريدة الرياض السعودية اليوم 6-5-2024 وظائف شرطة منطقة المدينة المنورة من وظائف جريدة مكة المكرمة السعودية اليوم وظائف السعودية اليوم 2024 وظائف السعودية اليوم ضمن وظائف الصحف السعودية هي كما يلي: وظائف وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة ةالارشاد.

وظائف مؤسسة قطرات اللؤلؤ.

وظائف جريدة الاهرام الجمعة

كيميائي حاصل على بكالوريوس كيمياء، خبرة لا تقل عن 10 سنوات بالقيام بالبحوث والدراسات والتقارير العلمية واعداد وكتابة الدراسات، وتنسيق فرق العمل الميدنية، ويجيد اللغة الإنجليزية.

اخصائي البيئة البحرية حاصل على درجة البكالوريوس بالعلوم البحرية، وخبرة لا تقل عن 7 سنوات بأعمال المسوحات البحرية والساحلية، وحاصل على دورات في الغوص والمسوحات البحرية والساحلية.

جيولوجي مياه حاصل على درجة الماجستير او الدكتوراه بمجال تكنولوجيا المياه.

مهندس مدني حاصل على بكالوريوس بالهندسة المدنية، ولديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات بأنشاء وتشغيل مرادم النفايات الصلبة والخطرة، ويجيد اللغة الإنجليزية. برجاء ارسال السيرة الذاتية مدعومة بشهادات الخبرة وصورة شخصية حديثة على البريد الإلكتروني. تابع وظائف جريدة الأهرام الجمعة من هنا

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف في السعودية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.