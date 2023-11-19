ليلى عبد اللطيف: أوبئة وكارثة طبيعية.. توقعات صادمة لآخر عام 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف خلال استضافتها في برنامج "كتاب الشهرة" المذاع عبر قناة "الجديد" ويقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين عن توقعات آخر عام 2023.

وقالت: "الأوبئة تهدد المزيد من دول العالم في آخر عام 2023 وبداية 2024، ومظاهرات حاشدة في معظم الدول وانهيار الاقتصاد بسبب نهب أموال الشعوب، ويمتنع الأشخاص في أوروبا وأمريكا عن تلقي اللقاح".

وتابعت العرافة: "فرنسا تعلن حالة الطوارئ خاصة في العاصمة باريس، وذلك بسبب حدث مؤسف".

وأضافت: "مقتل أو اغتيال ملياردير بارز ومشهور في العالم في ظروف غامضة، ما يؤدي إلى حدوث فوضى إعلامية في عدة دول بالعالم".

وأشارت: "تشهد دولة اليابان كارثة طبيعية تؤدي إلى سقوط مئات الضحايا والجرحى".

ولفتت: "صدور قرار أوروبي للمرة الأولى بفرض المزيد من العقوبات على الحرس الثوري الإيراني، وسترد إيران بقوة وستكون روسيا والصين في قلب الحدث".

واستكملت: "يعاني العديد من الدول العربية من موجة برد شديدة، قد تسبب التهابات حادة في الرئة وعدد كبير من الوفيات".

وواصلت: "سيتعرض أحد البنوك المشهورة في العالم إلى فضيحة كبيرة، ما يؤدي إلى كارثة مالية واقتصادية خطيرة".

وأضافت: "بعض السجون سيكون خاليا من السجناء، وذلك نتيجة حدوث اشتباكات على الطعام والمواد الغذائية".

وتابعت: "صور الراحل معمر القذافي وسيف الإسلام سنراها تنتشر في مناطق نتيجة حدث ما".

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