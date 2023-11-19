لن تتوقع.. هذا ما يحدث لجسمك ودماغك إذا مارست العلاقة الحميمة بشكل منتظم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ممارسة العلاقة الحميمة ليس مجرد شيء يجعلنا نشعر بالسعادة، ولكنه أمر جيد لصحتنا أيضا.

وفيما يلي نرصد لكم فوائد ممارسة العلاقة الحميمة بشكل منتظم، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

1. تحسن النوم:

وجدت دراسة حديثة أجرتها شركة Smile Makers أن 77% من النساء يستخدمن العادة السرية كوسيلة للنوم بشكل أسرع.

بالإضافة إلى أن هزات الجماع تعزز مستويات البرولاكتين، وهو الهرمون الذي يجعلنا نشعر بالاسترخاء والرضا والنوم الجيد ليلاً.

2. يزيد الرغبة الجنسية والعلاقة الحميمة:

الأوكسيتوسين هو هرمون الحب الذي يتم تنشيطه عن طريق اللمس الحسي ويجعلنا نشعر بمزيد من الارتباط والحميمية مع شريكنا، وهو ما يزيد الرغبة الجنسية لدينا.

3. يجعلك أكثر سعادة:

مزيج هرمونات السعادة (الإندورفين والدوبامين والأوكسيتوسين) التي يتم إطلاقها أثناء ممارسة الجنس يجعلنا نشعر بالسعادة، وهذا يحسن أيضًا احترامنا لذاتنا ويجعلنا أكثر ثقة طوال اليوم.

4. يعزز صحة الدماغ:

ممارسة العلاقة الحميمة تساعد على تحسين الإدراك العام لأنها تعزز تدفق الدم إلى الدماغ.

كما وجدت الأبحاث المنشورة في مجلة أبحاث الجنس أنه بالنسبة للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 62 إلى 74 عامًا، ارتبطت الجودة الجنسية الأفضل بأداء إدراكي أفضل، بينما بالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 75 إلى 90 عامًا، ارتبطت ممارسة الجنس على نحو متكرر مرة واحدة على الأقل أسبوعيا بالتحسن الإدراكي.

5. يقلل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا:

الرجال الذين يمارسون الجنس على نحو متكرر قد يصبحون أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا.

كما وجدت دراسة أمريكية أجريت عام 2016 أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 29 عامًا والذين يصلون إلى ذروتهم خمس مرات في الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة الثلث تقريبًا من أولئك الذين يصلون إلى ذروتهم أربع إلى سبع مرات في الشهر.

6. يخفف من تقلصات الدورة الشهرية:

إن الإندورفين وانقباض العضلات أثناء النشوة الجنسية يمكن أن يخفف التوتر والألم.

7. دعم صحة القلب:

يمكن أن تساعد ممارسة العلاقة الحميمة في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

8. تخفيف التوتر:

ممارسة الجنس بانتظام يمكن أن تساهم في تخفيف التوتر، وذلك لأن عندما نشعر بالتوتر، يفرز دماغنا الكورتيزول، وهي مادة كيميائية تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لدينا.

وعندما نصل إلى النشوة الجنسية، يتم إطلاق الإندورفين الذي يخفض مستويات الكورتيزول.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت الأبحاث أن الوصول إلى النشوة الجنسية أثناء ممارسة الجنس يطلق هرمون الحب "الأوكسيتوسين"، الذي يعزز الترابط ويساعد أيضًا في تخفيف التوتر.

ضع الباذنجان في الحليب قبل الطهي وشاهد ما سيحدث.. مفاجأة غير متوقعة

علامة واحدة في الصباح قد تكشف عن نقص هذا الفيتامين

"حرب عالمية ثالثة" وهذا ما يحدث مع فلسطين والأردن.. أخطر توقعات ليلى عبد اللطيف للفترة المقبلة

ماغي فرح: 4 أبراج فلكية تتغير حياتها ومفاجآت وكوراث بأنتظار هؤلاء خلال عام 2024

أب يحبس ابنته الصغيرة في السيارة لمدة 5 ساعات- والسبب مفاجأة صادمة