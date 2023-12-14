خطوبة هبة حيدري داخل قصر تاريخي من قرن الـ16.. أجواء رومانسية ساحرة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في إيطاليا تحت سماء فلورنسا الساحرة، داخل القلعة التاريخية، كانت مفاجأة في انتظار الإعلامية السورية هبة حيدري، ملكة جمال المذيعات العرب، حيث تقدم أحد الأشخاص لخطبته، وقبلت طلبه في طقوس فريدة من نوعها، ولم تكشف عن هوية خطيبها، ليتفاعل الجمهور مع خطوبة هبة حيدري، بعدما شاركت فيديو عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي لتلك اللحظات السعيدة.

خطوبة هبة حيدري

طقوس استثنائية كانت شاهدة على حفل خطوبة هبة حيدري، إذ نُقلت بطائرة خاصة إلى مدينة فلورنسا الإيطالية، ونشرت مقطع فيديو يوضح تفاصيل خطوبتها، وتقدم العريس لها بخاتم، معلقة: «تحت سماء فلورنسا السحرية، وفي القلعة التاريخية من القرن السادس عشر، بالفصول الأربعة قلت نعم»، وسط حالة من السعادة الطاغية.

تفاصيل خطوبة هبة حيدري

ظهرت هبة حيدري، مرتدية فستان مفتوح من الخلف باللون الأبيض، بتصميم أنيق ومزين من الكم بكثافة القماش، مع ذيل طويل من الخلف، مع اعتمادها على تسريحة الشعر الانسيابي المحكم من الأمام، ووضعها لمسات ناعمة من المكياج باللون البني، تناسبت مع إطلالتها الجذابة، مما جعل الجميع يتفاعل مع خطوبة هبة حيدري، ويقدمون لها التهنئة بشدة متطلعين لمعرفة من هو العريس.

من هي هبة حيدري؟

بعد خطوبة هبة حيدري، نرصد أبرز المعلومات عن الإعلامية السورية، وفق حساباتها الرسمية على «فيسبوك»:

- ولدت في 25 أكتوبر 1989، عمرها 34 عامًا.

- سورية الجنسية.

- درست إدارة أعمال في جامعة دمشق.

- قبل الانتقال إلى الإمارات درست دبلوم إعلام في تحرير الأخبار والتقديم التلفزيوني من «أكاديمية فوكس للاستشارات والتدريب والتطوير الإعلامي» بدبي.

- أصبحت هبة حيدري مذيعة سورية من مدينة حلب.

- توجت بلقب ملكة جمال المذيعات العرب لعام 2023.

- بدأت مسيرتها الإعلامية عام 2016، عندما ظهرت لأول مرة على شاشة إحدى القنوات التليفزيونية العربية.