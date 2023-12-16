الابنة الوحيدة لأمير الكويت الراحل.. من هي الشيخة «شيخة»؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح إلى المستشفى صباح اليوم السبت، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، ليقطع التلفزيون الكويتي البث، ويبدا في إذاعة آيات من القرآن الكريم، مُعلنًا وفاة حاكم الدولة.

حالة من الحزن سيطرت على أبناء الشعب الكويتي بعد فقدان حاكم البلاد، الذي عُرف بمواقفه الإنسانية تجاه شعبه، ليتصدر اسم أمير الكويت محركات البحث بموقع التغريدات «X».

وعند الحديث عن حاكم الكويت، لا يمكن إغفال عائلته وأسرته، إذ قرر الرواد البحث عن زوجته وأبنائه، خاصة وإنهم شخصيات أثرت في حياة الراحل وشعب دولة الكويت.

ولحاكم دولة الكويت الراحل، 5 أبناء «4 رجال وسيدة» عرفت بكونها من الشخصيات النسوية المؤثرة التابعة لأفراد العائلة الحاكمة في الكويت، ويرصد «هُن» معلومات عنها في السطور التالية.

من هي ابنة أمير الكويت الراحل الوحيدة؟

ويرصد «هُن» في السطور معلومات عن ابنة أمير الكويت الراحل، وفقًا لـ«كونا» وكالة الأنباء الكويتية.

- اسمها الشيخة شيخة نواف الأحمد الجابر الصباح.

- واحدة من الشخصيات النسوية المؤثرة التابعة لأفراد العائلة الحاكمة في الكويت.

- وُلدت في الكويت.

- الابنة الصغرى لأمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمَد الجَابر الصَباح.

- والدتها الشيخة شريفة سليمان الجاسم الغانم.

- الابنة الوحيدة لأمير الكويت الراحل.

- تزوجت من الشيخ جابر الدعيج، الدبلوماسي الكويتي، والذي شغل منصب سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية.

أولاد حاكم الكويت الراحل:

- الشيخ أحمد.

- الشيخ فيصل.

- الشيخ عبدالله.

- الشيخ سالم.