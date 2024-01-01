الامارات | مسيرة خيرية في مدريد ضد إساءة معاملة الحيوانات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اصطحب المئات كلابهم في مسيرة سانبيريستري التقليدية في مدريد، أول من أمس، لرفع مستوى الوعي حول ظاهرة التخلي عن الحيوانات.

والمسيرة نسخة مرحة من سباق سان سيلفستري الذي يُقام في نهاية العام، ونظمتها مجموعة حماية الحيوانات (إل ريفوخيو) التي تقوم بحملات ضد إساءة معاملة الحيوانات.

وتعمل المجموعة على توفير منازل جديدة للكلاب والقطط التي تخلى عنها أصحابها.

وقالت سوسانا إيسابيل فرنانديث (66 عاماً) التي كانت تسير مع كلبتها ريتا: «الكلب هو كل الحب، ومن المؤسف أن يشتري الناس الكلاب كالألعاب، ثم يتخلون عنها.. هذه جريمة». ومرت كلاب نظيفة وجميلة الفرو، يرتدي بعضها ملابس احتفالية، بجوار ساحة بويرتا ديل سول، ومعالم أخرى في العاصمة، مع أصحابها الذين اختتموا الفعالية بتقليد خاص بليلة رأس السنة في إسبانيا، يتمثل في تناول 12 حبة من العنب.