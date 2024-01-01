الامارات | وفاة الممثل البريطاني توم ويلكنسون عن 75 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي على نحو مفاجئ عن 75 عاماً، أول من أمس، الممثل البريطاني، توم ويلكنسون، الذي رشح مرتين لجائزة الأوسكار.

وأصدر مدير أعمال ويلكنسون بياناً أفاد فيه بأن عائلة الممثل «تعلن ببالغ الأسى، أنه توفي فجأة في منزله في 30 ديسمبر، محاطاً بزوجته وعائلته».

ورُشح ويلكنسون لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في دور رئيس عن فيلمي «إن ذي بدروم» عام 2001، ولجائزة أفضل ممثل في دور مساعد عن «مايكل كلايتون» عام 2007.

واجتمع مجدداً في الآونة الأخيرة مع نجمي فيلم «فُل مونتي» الآخرَين، روبرت كارلايل، ومارك آدي، في مسلسل يحمل العنوان نفسه.

وكان الفيلم الأساسي الذي حقق نجاحاً كبيراً عام 1997، فاز بجائزة الأوسكار لأفضل موسيقى أصلية لفيلم غنائي أو كوميدي، وكان مرشحاً لثلاث جوائز أخرى، من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج.