الامارات | عاصفة من التصفيق في استقبال كاظم الساهر بمهرجان الشيخ زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط حضور جماهيري ضخم، أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر حفلاً غنائياً بمهرجان الشيخ زايد، في منطقة الوثبة بأبوظبي، ضمن حفلات «ليالي الوثبة» الغنائية التي ينظمها المهرجان أسبوعياً ضمن فعالياته وأنشطته المتجددة لهذا الموسم 2023-2023، ويحييها نخبة من كبار المطربين والفنانين والنجوم العرب، في أجواء ثقافية فنية ترفيهية عالمية، تناسب مختلف الأذواق والثقافات.

وتوافد الآلاف من محبي الساهر إلى المسرح الرئيس بمهرجان الشيخ زايد قبل انطلاق الحفل بساعات، وبمجرد فتح الأبواب حرص الجمهور على الدخول مبكراً للاستعداد لقضاء أمسية غنائية طربية، واستقبل الجمهور الفنان كاظم الساهر بعاصفة من التصفيق الحار والترحيب الكبير، للتعبير عن شغفهم وسعادتهم برؤيته في مهرجان الشيخ زايد.

وشهد الحفل حضوراً كبيراً من كل الفئات العمرية، الذين حرصوا على حضور الحفل ولقاء فنانهم المفضل، وعيش أجواء طربية مع أجمل الأغاني المفضلة، خصوصاً أغاني التسعينات، والقصائد الخالدة التي يفضلها المحبون من جمهوره.

ورحب الساهر قبل بداية الحفل بالجمهور، معرباً عن سعادته بوجوده في العاصمة أبوظبي، ومشيداً بمهرجان الشيخ زايد، والتنظيم المميز الذي حرص على تقديم جميع أنواع الفنون الشعبية والتراثية، ويجمع نخبة من الفنانين والموسيقيين من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم في حب الفن الأصيل.

وأطرب قيصر الغناء العربي جمهوره عبر عددٍ من أشهر أغنياته التي تفاعل معها الحاضرون، ومن أبرزها «أحبيني» و«إحساسي غريب» و«مرت على بالي» و«إلّا انتِ»، وغيرها من الأغاني المحببة لدى الجمهور، ليمنحهم أمسية غنائية طربية بامتياز، ولحظات من الحب والشغف لا تنسى مع قدوم العام الميلادي الجديد 2024.

وشكل الساهر حالة تفاعل كبيرة بطريقة «الديتو» مع جمهوره مع معظم الأغاني والقصائد التي تفنن في غنائها، من بينها أغنية «هل عندك شك» التي رددوها معه بشكل شاعري، عكس الحالة الطربية التي يعيشها كاظم في شخصيته الموسيقية، كما قدم روائعه مع الشاعر نزار قباني والتي استقبلت بتفاعل جماهيري، من بينها «البارحة بالحلم» التي قابلها الجمهور بعاصفة من الترحيب الكبير. وتقام «حفلات ليالي الوثبة» يوم السبت من كل أسبوع، على خشبة المسرح الرئيس، الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات الصوتية والإضاءة والديكور المميز، تزامناً مع الفعاليات والأنشطة الخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع وعروض الألعاب النارية، لتمنح الجمهور من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم عيش أجواء ثقافية فنية ترفيهية عالمية بصحبة الأهل والأصدقاء.

وتمنح حفلات «ليالي الوثبة» فرصة للجمهور من زوار المهرجان للالتقاء مع عدد كبير من نجومهم المفضلين، لقضاء أجمل الأوقات، وعيش أجواء من الثقافة والفن والطرب الأصيل في الهواء الطلق، وسط العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض الثقافية والحضارية والترفيهية التي تجمع شعوب العالم في ساحات وأجنحة وأقسام المهرجان المختلفة.

وتقدم ساحات وأقسام وأجنحة المهرجان للزوار العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج الثقافية والتعليمية والترفيهية، والتي تناسب كل الفئات العمرية، إضافة إلى فرصة للحصول على جوائز نقدية قيمة من خلال العديد من المسابقات، والتسوق من مجموعة كبيرة من المنتجات، إضافة إلى تجارب الطعام الجديدة في العديد من المطاعم المحلية والعالمية التي تلبي تطلعات جميع الأذواق في أجواء عائلية حضارية ثقافية ترفيهية.

يذكر أن مهرجان الشيخ زايد يستقبل زواره يومياً وحتى التاسع من مارس 2024، ابتداء من الساعة الرابعة عصراً وحتى 12 منتصف الليل خلال أيام الأسبوع وحتى الواحدة صباحاً خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، ليمنحهم فرصة لقضاء أوقات قيمة مع العائلة والأصدقاء في الهواء الطلق، مع باقة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والمسابقات المختلفة التي تناسب كل الفئات العمرية.

• حفلات «ليالي الوثبة» تمنح الفرصة لزوار المهرجان للالتقاء بعدد كبير من نجومهم المفضلين.