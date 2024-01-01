الامارات | بالبهجة والمحبة والتسامح.. الإمارات تدخل 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمشاعر البهجة والمحبة والتسامح، التي تحكم علاقة سكان الإمارات جميعاً، مواطنين ومقيمين وزواراً، استقبلت إمارات الدولة، بعد منتصف الليلة الماضية، عام 2024 باحتفالات ضخمة، وبأرقام قياسية جديدة في عروض الألعاب النارية والليزر، التي أدهشت المتابعين ولقيت تفاعلاً واسعاً من قبل الجمهور، ومن المشاهدين على شاشات التلفزيون ومواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتابع الملايين من دول العالم، كالعادة، الاحتفالات التي بُثت من أعلى منطقة وصلها الإنسان على الكرة الأرضية، «برج خليفة» في دبي، والتي أضاءت سماءها عند منتصف الليل، في حدث ينتظره سنوياً ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها.

كما شهدت إمارة دبي عروضاً للألعاب النارية في 32 موقعاً، منها منطقة برج خليفة، وذا بيتش وبلو واترز (جي بي آر)، وجزيرة النخلة، والكايت بيتش، والسيف، وحتا، في أحد أروع العروض المذهلة التي تشهدها المدينة على الإطلاق، إيذاناً بدخول عام جديد، وسط تمنيات الجميع بعام يعيد للعالم السلام والاستقرار.

كما أطلقت عروض الألعاب النارية والليزر من كورنيش العاصمة أبوظبي، وكورنيش رأس الخيمة، وفي منطقة حتا التي تحتضن مهرجان «شتانا في حتا»، وفي عدد من إمارات ومدن الدولة ووجهاتها السياحية.

«كاميرا الإمارات اليوم» جالت في إمارات ومدن الدولة لتسجّل هذه اللقطات من احتفالات دخول العام الجديد.