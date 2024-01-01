الامارات | هذه الخضراوات الشتوية كنز للصحة وجهاز المناعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد الخضراوات الشتوية من المواد الغذائية، التي تحتوي على العديد من العناصر المهمة للجسم ولتقوية الجهاز المناعي.

وأوضح خبراء مجلة «هيلبراكسيسنت» الألمانية أن هذه الخضراوات الشتوية تعزز من قوة الجهاز المناعي بما تحتويه من فيتامينات ومعادن وعناصر غذائية مهمة.

وتشتهر الخضراوات الشتوية أيضاً بمحتواها العالي من فيتامين C، والألياف، مثل الكرنب والبصل الأخضر والكرافس والجزر والكوسة واللفت والملفوف الأحمر والخس والثوم الأخضر.

وتوصلت دراسات حديثة إلى أن بعض الخضراوات الشتوية تساعد أيضاً على خفض معدل الكوليسترول في الدم، ومنها السبانخ والقرنبيط والجزر وقرع العسل والبنجر والكرنب والبنجر.

يشار إلى أن النظام الغذائي المتوازن يعد أساساً لا غنى عنه لصحة جيدة وتعزيز الجهاز المناعي، بجانب النوم الجيد والنشاط البدني، فضلاً عن حصول الجسم على فترات راحة كافية.