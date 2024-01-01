«عودة إجبارية لارتداء الكمامة».. خبيرة أبراج تحذر من وباء خطير في 2024

القاهرة - سمر حسين - صحة

توقعات كثيرة أطلقتها خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف، خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية، في الساعات الأخيرة قبل انتهاء عام 2023، سرعان ما انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تطرقها لقضايا مهمة وحساسة لدى كثير من المواطنين، منها حرب فلسطين، وتوقعات بحدوث كوارث طبيعية، من زلازل وتسونامي، وأيضًا كوارث مالية في العام الجديد في بعض الدول، محذرة من احتمالية وقوع كارثة عالمية بسبب تفشي وباء خطير يهدد أرواح الملايين.

ظهور سلالة جديدة من كورونا

قالت ليلى عبد اللطيف، إن العالم في 2024 سيشهد انتشار سلالة خطيرة من كورونا، قادمة لا محالة: «في سلالة جديدة من كورونا أراها تجتاح بعض الدول، آتيه لا محالة، تسبب الخوف والقلق في عدة دول من العالم، وهترجعنا نرتدي الكمامات».

لكن «ليلى» سرعان ما عادت لتطمئن الناس حول اكتشاف طبي ما بين العام الجاري والمقبل، قائلة: «الطب والعلم يتوصلان لمصل مضاد لجميع أنواع الفيروسات، حتى أمراض السرطان، وبدون ترك أي آثار جانبية لهذا المصل على المرضى، وهذا المصل سيظهر ما بين 2024 و2025 اكتشاف طبي هيريح ناس كتير من الفيروسات».

اكتشاف طبي لعلاج الزهايمر

بين الحديث عن الطب والعلاجات التي يتوصل إليها العلم في العام الجديد، توقعت خبيرة الأبراج اللبنانية، مفاجأة سارة لمرضى الزهايمر، قائلة: «فيه اكتشاف طبي لعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية، منها الزهايمر خلال 2024، سيعطي كثير من الأمان لكبار السن دون المعاناة من فقدان الذاكرة، ويعطيهم أمل تمضية ما تبقى من العمر».